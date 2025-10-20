Blu Basket a Livorno arriva la terza sconfitta stagionale
Una buona Gruppo Mascio Bergamo perde nel finale sul difficile campo di Livorno, battuta in volata dopo una gara equilibratissima e a lungo condotta dai bergamaschi, anche con vantaggi di undici punti, cedendo all’ultimo minuto per 75-72. Terza sconfitta stagionale (a fronte di altrettante vittorie) e seconda in quattro giorni, dopo quella casalinga di mercoledì contro Pesaro, per la formazione orobica, che ha pagato nel secondo tempo le fatiche del turno infrasettimanale, contro una Bi.Emme Service che ha avuto l’intera settimana per preparare la partita. Coach Andrea Bonacina (in panchina al posto del capo allenatore Andrea Zanchi, rimasto a casa per un’indisposizione fisica) peraltro aveva le rotazioni accorciate dall’indisponibilità del playguardia Bartoli, infortunatosi dieci giorni fa a Rimini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
