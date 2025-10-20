Blitz antidroga sulla ' Rotonda' dello spaccio | in 22 finiscono in manette
Blitz della Polizia di Stato questa mattina a San Nicola la Strada: 22 persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, con l’accusa di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
Blitz antidroga a Crotone: giovane arrestato, sequestri e controlli a tappeto - Il Crotonese - facebook.com Vai su Facebook
#Como: blitz antidroga nei boschi termina con una denuncia, un ferito ed uno spacciatore in fuga - https://ilmetropolitano.it/2025/10/17/como-blitz-antidroga-nei-boschi-termina-con-una-denuncia-un-ferito-ed-uno-spacciatore-in-fuga/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Blitz alla “Rotonda dello spaccio” di Caserta: strada chiusa, una ventina di arresti - Vasta operazione antidroga nella Rotonda di San Nicola la Strada (Caserta); in esecuzione una ventina di misure cautelari, destinatari i presunti appartenenti ... fanpage.it scrive
Blitz antidroga a Mazara del Vallo: 18 arresti smantellano una "piazza di spaccio" - Dalle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri di Mazara del Vallo, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia ... Lo riporta tp24.it
Blitz antidroga nel Ragusano: 13 arresti tra Pozzallo e Ispica, smantellate piazze di spaccio - È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione dei carabinieri della Compagnia di Modica, coordinata dalla Procura di Ragusa, ... Come scrive sicilianews24.it