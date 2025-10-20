Blitz antidroga all' alba nel Vallo di Diano | sei arresti
È scattato all'alba un blitz dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori contro lo spaccio di droga, hashish e cocaina, proveniente da Napoli. Sono sei le persone in manette tra Casalbuono e Buonabitacolo. Questa notte i militari sono entrati in azione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
