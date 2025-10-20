Blitz alla Rotonda dello spaccio di Caserta | strada chiusa una ventina di arresti

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vasta operazione antidroga nella Rotonda di San Nicola la Strada (Caserta); in esecuzione una ventina di misure cautelari, destinatari i presunti appartenenti di una banda dedita allo spaccio di stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it



