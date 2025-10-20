Blanca 3 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata
. Stasera, lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Blanca 3, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. Dove vedere Blanca 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1 a partire dal 29 settembre. Blanca 3 streaming live. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it
La locandina ufficiale è finalmente online Dal 29 settembre arriva #Blanca3 con sei imperdibili puntate in prima serata su Rai1 e in streaming su RaiPlay Chi la guarderà con noi? #LuxVide #Fremantle #raiuno #Blanca #serietv - facebook.com Vai su Facebook
