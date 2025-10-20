Blanca 3 stasera su Rai 1 la quarta puntata | le anticipazioni di lunedì 20 ottobre

La quarta puntata di Blanca 3 mette al centro le fragilità della protagonista e un caso che tocca corde personali. Liguori e Bacigalupo guidano le indagini mentre Domenico riemerge con informazioni decisive. Ecco cosa aspettarci stasera su Rai 1. Nell'episodio di stasera, lunedì 20 ottobre su Rai 1, della terza stagione di Blanca la consulente cieca interpretata da Maria Chiara Giannetta si trova ad affrontare la sua paura più grande. Dopo l'aggressione al Museo del Buio, infatti, la donna decide di fermarsi dal fronte operativo e prendersi del tempo per sé. Intanto l'inchiesta prosegue e porta a incroci pericolosi tra vita privata e lavoro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

