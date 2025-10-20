Blanca 3 stasera su Rai 1 la quarta puntata | le anticipazioni di lunedì 20 ottobre
La quarta puntata di Blanca 3 mette al centro le fragilità della protagonista e un caso che tocca corde personali. Liguori e Bacigalupo guidano le indagini mentre Domenico riemerge con informazioni decisive. Ecco cosa aspettarci stasera su Rai 1. Nell'episodio di stasera, lunedì 20 ottobre su Rai 1, della terza stagione di Blanca la consulente cieca interpretata da Maria Chiara Giannetta si trova ad affrontare la sua paura più grande. Dopo l'aggressione al Museo del Buio, infatti, la donna decide di fermarsi dal fronte operativo e prendersi del tempo per sé. Intanto l'inchiesta prosegue e porta a incroci pericolosi tra vita privata e lavoro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"MAMMA!" Blanca che crea una connessione col bambino immaginandolo nella sua mente e nei suoi occhi! Questa storia ci ha fatto piangere. Maria Chiara Giannetta bravissima e non lo scopriamo stasera! Che emozione #blanca3! - facebook.com Vai su Facebook
Dai dai che manca poco, poco così Stasera su Rai1 e RaiPlay #BlancaLaSerie #Blanca3 #Blanca - X Vai su X
Blanca 3, stasera su Rai 1 la quarta puntata: Blanca si spaventa e si prende una pausa dal lavoro - Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda la quarta puntata della terza stagione di Blanca, la serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno diretta quest'anno da Nicola Abbatangelo. Lo riporta comingsoon.it
Blanca 3, stasera su Rai 1 la quarta puntata: le anticipazioni di lunedì 20 ottobre - La quarta puntata di Blanca 3 mette al centro le fragilità della protagonista e un caso che tocca corde personali. Riporta movieplayer.it
Il buio si avvicina… Anticipazioni, trama e cast della nuova puntata di Blanca, stasera in tv - Blanca 3 torna con Paura del buio: anticipazioni, cast, colpi di scena, dove vederla oggi. style.corriere.it scrive