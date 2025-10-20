Blanca 3 oggi scoperte inaspettate sul caso del bimbo scomparso

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blanca si prende una pausa dalle indagini a causa di un forte spavento e Liguori e Bacigalupo si trovano a indagare insieme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

blanca 3 oggi scoperte inaspettate sul caso del bimbo scomparso

© Gazzetta.it - Blanca 3, oggi scoperte inaspettate sul caso del bimbo scomparso

News recenti che potrebbero piacerti

Blanca 3, oggi scoperte inaspettate sul caso del bimbo scomparso - Va in onda questa sera, lunedì 20 ottobre 2025, un nuovo appuntamento con Blanca 3, la serie tv di Rai 1 con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Lo riporta msn.com

blanca 3 oggi scoperteIl buio si avvicina… Anticipazioni, trama e cast della nuova puntata di Blanca, stasera in tv - Blanca 3 torna con Paura del buio: anticipazioni, cast, colpi di scena, dove vederla oggi. style.corriere.it scrive

Blanca 3, stasera la terza puntata in tv: anticipazioni, dove vederla - Prima la consulente della polizia sarà alle prese con una serie di aggressioni contro giovani donne che hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica, poi con il caso di un bambino scomparso che colpisc ... Scrive genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Blanca 3 Oggi Scoperte