Blanca 3 | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

, 20 ottobre. Questa sera, lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Blanca 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. In tutto sono previste sei puntate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Blanca, dopo un’aggressione subita dall’assassino di uno psichiatra al Museo del Buio, vive un momento di forte spavento. Decide quindi di prendersi una pausa dal lavoro operativo e Liguori si trova a indagare direttamente con Bacigalupo, che appare particolarmente interessato al caso. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Blanca 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

