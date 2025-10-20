Blanca 3 | le anticipazioni della quarta puntata Un’aggressione misteriosa e scoperte inaspettate

Roma, 20 ottobre 2025 – ‘Blanca’, la fiction Rai con protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni della consulente della polizia di Genova, continua a collezionare successi. Il terzo episodio, andato in onda lo scorso 13 ottobre, ha raggiunto il 23,7% di share, pari a 3 milioni e 851 mila spettatori. Un record dopo l’altro per lo show ispirato ai romanzi di Patrizia Rinaldi che torna in tv con una nuova puntata lunedì 20 ottobre 2025. Cosa vedremo nel nuovo episodio. La quarta puntata di ‘Blanca 3’ si intitola ‘La paura nel buio’ e sarà caratterizzata da una forte carica emotiva. La consulente della polizia con il volto di Giannetta sarà, infatti, vittima di un’aggressione presso il Museo del Buio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

