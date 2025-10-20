Blanca 3 | le anticipazioni della quarta puntata Un’aggressione misteriosa e scoperte inaspettate

Quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 ottobre 2025 – ‘Blanca’, la fiction Rai con protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni della consulente della polizia di Genova, continua a collezionare successi. Il terzo episodio, andato in onda lo scorso 13 ottobre, ha raggiunto il 23,7% di share, pari a 3 milioni e 851 mila spettatori. Un record dopo l’altro per lo show ispirato ai romanzi di Patrizia Rinaldi che torna in tv con una nuova puntata lunedì 20 ottobre 2025. Cosa vedremo nel nuovo episodio. La quarta puntata di ‘Blanca 3’ si intitola ‘La paura nel buio’ e sarà caratterizzata da una forte carica emotiva. La consulente della polizia con il volto di Giannetta sarà, infatti, vittima di un’aggressione presso il Museo del Buio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

blanca 3 le anticipazioni della quarta puntata un8217aggressione misteriosa e scoperte inaspettate

© Quotidiano.net - Blanca 3: le anticipazioni della quarta puntata. Un’aggressione misteriosa e scoperte inaspettate

Leggi anche questi approfondimenti

blanca 3 anticipazioni quartaBlanca 3: le anticipazioni della quarta puntata. Un’aggressione misteriosa e scoperte inaspettate - Nuovo appuntamento per la fiction di Rai 1 con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, ispirato ai romanzi di Patrizia Rinaldi. Si legge su quotidiano.net

blanca 3 anticipazioni quartaBlanca 3, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni - La quarta puntata stagionale di “Blanca” va in onda lunedì 20 ottobre 2025, dalle 21. Come scrive today.it

blanca 3 anticipazioni quartaBlanca 3 anticipazioni quarta puntata, 20 ottobre - Tutte le anticipazioni sulla quarta puntata di Blanca 3, in onda su Rai 1 lunedì 20 ottobre alle 21. Segnala ciakgeneration.it

Cerca Video su questo argomento: Blanca 3 Anticipazioni Quarta