Blanca 3 anticipazioni quinta puntata di lunedì 27 ottobre 2025
La terza stagione di Blanca si avvia alle battute finali, ma per la protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta ci sono ancora diverse prove da superare. E nella quinta puntata di lunedì prossimo ne arriverà una in carne e ossa, ovvero la giovane Lucia (Sara Ciocca). La ragazza, che sta frequentando il conservatorio a Milano, tornerà a Genova per una visita alla madre affidataria e, considerata la sua grande perspicacia, per Blanca sarà molto difficile tenerle nascosta la sua gravidanza. Un segreto che custodisce per timore che Lucia si senta messa da parte o ferita, ma che in realtà potrebbe unirle più che mai. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
