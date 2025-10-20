Blanca 3 anticipazioni quinta puntata del 27 ottobre | Domenico nasconde un segreto a Blanca Michele la protegge

Le anticipazioni della quinta puntata di Blanca 3 in onda lunedì 27 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Il quinto episodio con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno si intitola Acido: Domenico nasconderà un importante segreto a Blanca, ma Michele sarà pronto a proteggerla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

