Blackout digitale globale | cos’è successo e perché dovresti preoccuparti

Lunedì 20 ottobre 2025, intorno alle 8 del mattino una parte consistente di internet ha improvvisamente smesso di funzionare. Non si è trattato di un attacco hacker né di un evento catastrofico, ma di qualcosa che ormai dovremmo considerare altrettanto pericoloso, un malfunzionamento di Amazon Web Services. Le conseguenze sono state immediate e devastanti su scala planetaria. Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo, Canva, Alexa, persino servizi apparentemente scollegati come l’autorità fiscale britannica HMRC e app di fitness come MyFitnessPal sono finiti tutti simultaneamente in ginocchio. Il sito di monitoraggio Downdetector, come riportato da Indipendent, è diventato improvvisamente rosso fuoco, inondato da segnalazioni provenienti da ogni angolo del globo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

