Black Phone Ethan Hawke sogna la trilogia | Vorrei andare all' inferno con Grabber

Pur non essendo un amante dei sequel, Ethan Hawke è pronto a fare un'eccezione per il terrificante franchise Blumhouse che lo vede nei panni di un sadico rapitore di bambini mascherato. Forte di un debutto col botto di Black Phone 2 in patria, Ethan Hawke non sembra stanco di indossare la maschera del Grabber e sogna di concludere la trilogia Blumhouse con una nuova avventura horror. "Non credo molto nei sequel come concetto" ha confessato l'attore a Entertainment Weekly. "Non mi piacciono perché spesso si trasformano in una trappola per far incassare le major. Ma in questo caso Scott Derrickson l'ha trasformato in un progetto che lo ha fatto crescere come regista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Black Phone, Ethan Hawke sogna la trilogia: "Vorrei andare all'inferno con Grabber"

Contenuti che potrebbero interessarti

Universal Pictures. . Se ti piace BLACK PHONE 2 vuol dire che sei pronto a tutto Sfida la paura. #BlackPhone2 è al cinema. - facebook.com Vai su Facebook

Box office: buon debutto per Black Phone 2, che ha già de-tron-izzato Ares http://dlvr.it/TNmHQR #BlackPhone2 #BoxOffice #Cinema #Horror #FilmItaliano - X Vai su X

Black Phone, Ethan Hawke sogna la trilogia: "Vorrei andare all'inferno con Grabber" - Pur non essendo un amante dei sequel, Ethan Hawke è pronto a fare un'eccezione per il terrificante franchise Blumhouse che lo vede nei panni di un sadico rapitore di bambini mascherato. Da movieplayer.it

Ethan Hawke ci ha fatto venire gli incubi in Black Phone 2 - Dopo il successo del 2022, il sequel porta lo spettatore nel confine tra realtà e soprannaturale, seguendo Gwen e Finn mentre affrontano il loro aguzzino. vanityfair.it scrive

Black Phone, il finale spiegato e il legame con il sequel: il Rapace è morto o no? - Riepiloghiamo dove eravamo rimasti e in che modo il finale dell'horror ha preparato al sequel con Ethan Hawk ... Segnala comingsoon.it