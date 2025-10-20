Black Phone 2 riaccende il box office USA con 26,5 milioni in Italia primo After the Hunt di Luca Guadagnino

Un altro successo targato Blumhouse in testa al botteghino americano col ritorno del Grabber, mentre la commedia Good Fortune, con Keanu Reeves nei panni di un angelo fa flop, in Italia la vetta della classifica appartiene a Luca Guadagnino e Julia Roberts. L'ennesimo successo targato Blumhouse in vetta al box office USA. Si tratta di Black Phone 2, atteso sequel dell'hit da brividi del 2021 con Ethan Hawke. La pellicola che riporta in vita il sadico Grabber, rapitore di bambini mascherato, ha debuttato in patria con 26,5 milioni raccolti in 3.411 sale, segnando una media per sala di 7.768 dollari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Black Phone 2 riaccende il box office USA con 26,5 milioni, in Italia primo After the Hunt di Luca Guadagnino

Scopri altri approfondimenti

Box office: buon debutto per Black Phone 2, che ha già de-tron-izzato Ares http://dlvr.it/TNmHQR #BlackPhone2 #BoxOffice #Cinema #Horror #FilmItaliano - X Vai su X

Programmazione per domenica 19 ottobre: - PER TE: 17,00 - 19,15 - 21,30; - TRE CIOTOLE: 17,00 - 19,15 - 21,30; - SUPER CHARLIE: 17,00 - BLACK PHONE (V.M. 14 anni): 19,15 - 21,30. Per acquisto biglietti online su: www.cinemapaolillo.it - facebook.com Vai su Facebook

Black Phone 2, spiegazione del finale: come ritorna il Grabber e cosa vuole - Scopri la spiegazione del finale di Black Phone 2 e il ritorno del Grabber: cosa vuole davvero e come cambia il destino delle vittime. Riporta cinefilos.it

Ethan Hawke ci ha fatto venire gli incubi in Black Phone 2 - Dopo il successo del 2022, il sequel porta lo spettatore nel confine tra realtà e soprannaturale, seguendo Gwen e Finn mentre affrontano il loro aguzzino. Si legge su vanityfair.it

Black Phone 2 trasforma il Grabber in una risposta moderna a Freddy Krueger - Black Phone 2 reinventa il Grabber come una versione moderna di Freddy Krueger, tra incubi, vendetta e nuove vittime del terrore. Lo riporta cinefilos.it