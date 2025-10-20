Black out risolto torna la lune in Consiglio comunale

Un improvviso blackout ha paralizzato il Consiglio comunale in programma nel pomeriggio. La seduta era cominciata poco dopo le 14, sul tavolo una variazione di bilancio e il rendiconto di 32 mozioni approvate nel 2024. All'improvviso, però, è venuto meno il collegamento nella sala consigliare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it