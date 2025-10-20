Black out risolto torna la lune in Consiglio comunale

Parmatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un improvviso blackout ha paralizzato il Consiglio comunale in programma nel pomeriggio. La seduta era cominciata poco dopo le 14, sul tavolo una variazione di bilancio e il rendiconto di 32 mozioni approvate nel 2024. All'improvviso, però, è venuto meno il collegamento nella sala consigliare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

