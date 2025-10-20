BITTER HAZELNUT
Un twist sullo shakerato dove il Campari incontra la nocciola in un dialogo tutt o italiano arricchito da whisky e maraschino. L’amarezza secca e vegetale del Campari viene smussata dalla rotondità cremosa della nocciola, ripresa dalle note tostate del whisky, con il maraschino a completare il quadro armonizzando gli elementi più spigolosi. CASA CAMPERIO Via Giorgio Giulini, Via Manfredo Camperio, 6 L'articolo proviene da No News Magazine. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
