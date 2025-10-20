Bisseck Inter ipotesi cessione a gennaio | il difensore ha le idee chiare sul proprio futuro! I nerazzurri alzano il prezzo | a questa cifra può andar via

Inter News 24 Bisseck Inter, ipotesi cessione a gennaio: il difensore ha le idee chiare sul proprio futuro! Ecco la valutazione dei nerazzurri per lui. Il futuro di Yann Bisseck, il promettente difensore centrale tedesco, è al centro delle dinamiche di calciomercato in casa Inter. Nonostante il giocatore abbia idee chiare sul suo prossimo passo professionale, i nerazzurri hanno deciso di dettare le condizioni, rivedendo al rialzo la valutazione del suo cartellino. Secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tavolieri a Sky Sports Suisse, il difensore della nazionale tedesca prediligerebbe un trasferimento in Premier League, ma solo in un club che gli garantisca la partecipazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

