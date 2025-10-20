Inter News 24 Biolchi ha espresso la propria posizione circa la sfida vinta dai nerazzurri contro la squadra di Gasperini: le parole sulla sfida di Serie A. Il giornalista di Sky Sport, Alessandro Biolchi, ha analizzato quanto si è visto all’ Olimpico durante la vittoria dell’Inter contro la Roma, soffermandosi anche sui numeri che la squadra di Cristian Chivu ha fatto registrare finora. «Dopo i 4 gol incassati contro la Juventus, l’Inter ha subito solo due gol nel periodo successivo. Qualche sbavatura dietro si vede ancora, vero che non si vergognano di buttare palla in tribuna, vero che stanno schiacciati a protezione della porta quando non hanno le energie. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biolchi sul match dell’Olimpico: «Inter ancora un work in progress, ma Chivu ha già fatto tanto»