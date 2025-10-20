Bindi stuzzica Landini su La7 | Superi Berlusconi e chieda scusa per ‘cortigiana’ a Meloni No no
La polemica sulla parola “cortigiana” non si spegne e approda a In Altre Parole, il talk condotto da Massimo Gramellini, su La7. Protagonisti del confronto: il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e l’ex ministra della Sanità Rosy Bindi, chiamata a commentare le accuse di sessismo lanciate da Giorgia Meloni e dalla destra di governo dopo l’intervista che il leader sindacale ha rilasciato a Dimartedì (“Meloni si è limitata a fare la cortigiana di Trump ” su Gaza). Due giorni dopo, la presidente del Consiglio ha replicato con durezza sui social, estendendo la sua indignazione all’opposizione: “Ed ecco a voi un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
