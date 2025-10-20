Bimbo morto dopo il crollo di un muro Falcomatà | Una tragedia che toglie il fiato

Reggiotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È una tragedia che toglie il fiato”. Sono le parole del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, appresa la notizia della morte di uno dei tre fratellini coinvolti nel crollo del muro di un edificio nel quartiere Fiume, nella periferia del comune di Gioia Tauro ieri pomeriggio, mentre. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

bimbo morto dopo crolloMorto il bimbo di 8 anni dopo il crollo di un muro a Gioia Tauro - Non ce l'ha fatta il bimbo ricoverato al Policlinico di Messina dopo il crollo di un muro di un palazzo a Gioia Tauro. Come scrive reggiotv.it

bimbo morto dopo crolloComunità sotto choc: morto il bimbo di 8 anni rimasto schiacciato dal crollo di un muro insieme ai fratellini - Il piccolo, travolto dal crollo di un muro mentre giocava con i fratelli nel quartiere Fiume, è morto al Policlinico di Messina. Scrive quicosenza.it

bimbo morto dopo crolloCrolla un muro a Gioia Tauro, travolti tre fratellini: morto un bambino di 8 anni - Un bimbo di 8 anni è morto dopo essere rimasto ferito, nel pomeriggio di domenica, per il crollo di un muretto sotto il ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bimbo Morto Dopo Crollo