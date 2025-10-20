Bimbo morto dopo il crollo di un muro Falcomatà | Una tragedia che toglie il fiato
“È una tragedia che toglie il fiato”. Sono le parole del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, appresa la notizia della morte di uno dei tre fratellini coinvolti nel crollo del muro di un edificio nel quartiere Fiume, nella periferia del comune di Gioia Tauro ieri pomeriggio, mentre. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bimbo morto in ospedale a Roma, 5 medici a giudizio - X Vai su X
Bimbo morto in ospedale: cinque medici sotto processo. L’accusa è di omicidio colposo - facebook.com Vai su Facebook
Morto il bimbo di 8 anni dopo il crollo di un muro a Gioia Tauro - Non ce l'ha fatta il bimbo ricoverato al Policlinico di Messina dopo il crollo di un muro di un palazzo a Gioia Tauro. Come scrive reggiotv.it
Comunità sotto choc: morto il bimbo di 8 anni rimasto schiacciato dal crollo di un muro insieme ai fratellini - Il piccolo, travolto dal crollo di un muro mentre giocava con i fratelli nel quartiere Fiume, è morto al Policlinico di Messina. Scrive quicosenza.it
Crolla un muro a Gioia Tauro, travolti tre fratellini: morto un bambino di 8 anni - Un bimbo di 8 anni è morto dopo essere rimasto ferito, nel pomeriggio di domenica, per il crollo di un muretto sotto il ... Si legge su msn.com