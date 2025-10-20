Bilancio pubblico e fisco il riformismo del governo Meloni

Nell’iperuranio degli economisti, governi appena eletti varano riforme significative e politicamente costose nell’attesa di poterne raccogliere i frutti prima di tornare a sottoporsi al giudizio de. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Bilancio pubblico e fisco, il riformismo del governo Meloni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Stop alla pace fiscale per chi è in regola con i pagamenti della rottamazione quater. Questa una delle ultime novità emerse dopo l'approvazione del Disegno di Legge di Bilancio 2026 - Imposte / Pubblico, Pace fiscale, Legge di Bilancio, Agenzia delle… - X Vai su X

In arrivo aumenti sulle accise per finanziare il trasporto pubblico: la Legge di Bilancio 2026 delude le aspettattive sul capitolo carburanti, ci saranno ulteriori rincari. - facebook.com Vai su Facebook

Bilancio pubblico e fisco, il riformismo del governo Meloni - Dal ritorno alla disciplina del bilancio all’azzeramento del reddito di cittadinanza, misure sistematiche mostrano un cambiamento reale spesso trascurato dai commentatori. Secondo ilfoglio.it

Fisco, Cuzzilla (Cida): "Vero banco di prova è la legge di bilancio" - "Oggi il vero banco di prova è la legge di bilancio quella stessa manovra che, come ha detto la premier Meloni, intende concentrarsi sul ceto medio. Scrive adnkronos.com