Bilancio Juventus 2025 meno perdite e ricavi in crescita Tutti i numeri del club
La Juventus ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con una perdita di 58,1 milioni di euro, un risultato in netto miglioramento rispetto all’anno precedente, quando il rosso era stato di 199,2 milioni di euro. Il passo in avanti è legato principalmente all’aumento dei ricavi e alla riduzione dei costi interni, segno di una gestione più equilibrata rispetto alle stagioni passate. Il fatturato del club è salito a 529,6 milioni di euro, contro i 394,5 milioni dell’esercizio 202324, grazie al ritorno nelle competizioni europee e alla partecipazione al Mondiale per Club. I costi, invece, sono scesi a 559,6 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 569,9 milioni dell’anno passato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
