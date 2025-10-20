Biglietti falsi per Lady Gaga almeno 200 truffati sulla piattaforma di reselling

I biglietti per il concerto di Lady Gaga erano introvabili sostanzialmente dal giorno successivo alla messa in vendita sui canali ufficiali. L'artista ha scelto l'Unipol Forum di Assago per le sue due date italiane, il 19 e il 20 ottobre. Ma, come ormai accade sempre più spesso specie per artisti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Biglietti falsi per Lady Gaga, almeno 200 truffati sulla piattaforma di reselling - La storia di diversi fan che hanno comprato i biglietti su TicketSwap, che adesso non risponde ... Lo riporta milanotoday.it

Biglietti falsi per il concerto di Lady Gaga, in 200 restano fuori dai cancelli: "Ho speso 500 euro, ma mi hanno truffato" - Il racconto di alcuni fan che hanno denunciato di essere stati vittime di una truffa dopo aver acquistato i biglietti sulla piattaforma TicketSwap: in 200 fuori dai cancelli ... Segnala milanotoday.it

Lady Gaga in concerto a Milano, i biglietti in prevendita già rivenduti a prezzi folli su Ebay - Le prevendite dei biglietti per i due concerti italiani di Lady Gaga sono iniziate da ventiquattro ore e i bagarini sono già entrati in azione. Scrive leggo.it