Big Arch di McDonald' s arriva in Italia
Dal 15 ottobre è disponibile in tutti i 780 ristoranti McDonald’s in Italia il nuovo panino Big Arch. È pensato per offrire un pasto sostanzioso e un momento da condividere con famiglia e amici. Big Arch contiene oltre 200 grammi di carne 100% bovina proveniente da allevamenti italiani, tre fette. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ivan Sortino. Giulio Cercato · Imagination. Test Big Arch, la mia reaction sul nuovo panino del McDonald's. #fblifestyle #mcdonalds #BigArch - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, l'evento McDonald's per il nuovo “Big Arch”: drone show sul Lungomare - McDonald's ha in programma oggi mercoledì 15 ottobre un grande evento per il lancio di “Big Arch”, il nuovo panino di McDonald's , pensato per rispondere ad ... Secondo ilmattino.it
El Gran Lanzamiento del Big Arch - McDonald's tiene programado hoy miércoles 15 de octubre un gran evento para el lanzamiento de “Big Arch”, el nuevo sándwich de McDonald's, pensado para responder a un gran deseo que va más ... Da ilmattino.it
McDonald's a Napoli sogna in grande, tra il nuovo Big Arch e il drone-show sul Golfo - Il colosso del fast food suggella il rapporto con Napoli con il lancio del nuovo panino extra large e l'annuncio di uno spettacolo sul Golfo con mille droni non appena il tempo lo consentirà - Riporta napolitoday.it