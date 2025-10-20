Bicicletta legata al palo? Scattano le multe | ecco cosa si rischia

Tgcom24.mediaset.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara è pronta a seguire l'esempio di Cagliari dove il Consiglio di Stato ha riconosciuto il divieto di incatenarle a infrastrutture pubbliche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

bicicletta legata al palo scattano le multe ecco cosa si rischia

© Tgcom24.mediaset.it - Bicicletta legata al palo? Scattano le multe: ecco cosa si rischia

Contenuti che potrebbero interessarti

bicicletta legata palo scattanoBici legata al palo? Multa da 800 euro - "Una multa per aver legato la bici a un palo non l’ho mai vista – racconta Enrico Macchia, pendolare da Masi Torello –. Secondo polesine24.it

bicicletta legata palo scattanoLegare la bici a un palo può far scattare la multa, coro di no a Ferrara - Ferrara Legare la bicicletta a un palo, a un albero o a una panchina potrebbe presto costare caro anche a Ferrara. Si legge su msn.com

bicicletta legata palo scattanoBici o scooter legati al palo? Rischio multa fino a 800 euro. La sentenza del Consiglio di Stato - ha confermato la legittimità dei regolamenti comunali che vietano di legare biciclette e motocicli ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bicicletta Legata Palo Scattano