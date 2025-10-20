Attenzione alle biciclette legate dove capita. Ché no, non sempre è maleducazione e sì, spesso, semmai, è un dato di necessità: sei appena arrivato in ufficio, devi incontrarti con gli amici al parco, sei davanti al super e devi fare una spesa veloce, ma la rastrelliera più vicina si trova nell’isolato dopo, spazio non ce n’è manco a cercarlo col lanternino della dinamo e di lasciare la city-bike incustodita non ci pensi neanche perché a) l’hai pagata mica una bazzecola, b) magari ha un valore affettivo, è quella con cui ti portava a spasso la nonna e c) ti serve e lo sai benissimo, se la molli lì senza catena col piffero che la ritrovi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bicicletta legata al palo, il rischio di una multa astronomica