In Romagna un laboratorio artigiano compie 200 anni e li celebra con un anno di appuntamenti. La Stamperia Pascucci di Gambettola onora la propria storia, intrecciando memoria, arte e comunità tra il 2025 e il 2026, con il passo paziente di chi stampa a mano e la visione di chi custodisce un’eredità viva. Segni di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Bicentenario della Stamperia Pascucci: un anno di Romagna in festa