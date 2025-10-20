Bicentenario della Stamperia Pascucci | un anno di Romagna in festa
In Romagna un laboratorio artigiano compie 200 anni e li celebra con un anno di appuntamenti. La Stamperia Pascucci di Gambettola onora la propria storia, intrecciando memoria, arte e comunità tra il 2025 e il 2026, con il passo paziente di chi stampa a mano e la visione di chi custodisce un’eredità viva. Segni di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
La Stamperia Pascucci apprezzata in tutto il mondo festeggia i 200 anni. La storica Bottega di Via Verdi ha ospitato nel tempo tante figure di rilievo tra le quali il cantautore Lucio Dalla (che ha frequentato la bottega per 25 anni) che ordinava l tovaglie, tende, c - facebook.com Vai su Facebook
Si aprono i festeggiamenti per i 200 anni dell'antica stamperia Pascucci - L’antica stamperia Pascucci di Gambettola ha scelto “Romagnola” la tradizionale Fiera della Canapa e dell’artigianato di Gambettola, quest’anno giunta alla sua 20esima edizione, per presentare al pubb ... Come scrive cesenatoday.it
I duecento anni della Stamperia Pascucci - L’antica Stamperia Pascucci di Gambettola ha scelto la fiera della Canapa per presentare i festeggiamenti dei 200 anni della storica sede di via Verdi ... msn.com scrive
Un anno di eventi per i due secoli della Stamperia Pascucci - Da sette generazioni e da due secoli la famiglia Pascucci di Gambettola è simbolo di cultura popolare nella romagnola. Si legge su corrierecesenate.it