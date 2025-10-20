Bicentenario della Stamperia Pascucci | un anno di Romagna in festa

Sbircialanotizia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Romagna un laboratorio artigiano compie 200 anni e li celebra con un anno di appuntamenti. La Stamperia Pascucci di Gambettola onora la propria storia, intrecciando memoria, arte e comunità tra il 2025 e il 2026, con il passo paziente di chi stampa a mano e la visione di chi custodisce un’eredità viva. Segni di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

bicentenario della stamperia pascucci un anno di romagna in festa

© Sbircialanotizia.it - Bicentenario della Stamperia Pascucci: un anno di Romagna in festa

Approfondisci con queste news

bicentenario stamperia pascucci annoSi aprono i festeggiamenti per i 200 anni dell'antica stamperia Pascucci - L’antica stamperia Pascucci di Gambettola ha scelto “Romagnola” la tradizionale Fiera della Canapa e dell’artigianato di Gambettola, quest’anno giunta alla sua 20esima edizione, per presentare al pubb ... Come scrive cesenatoday.it

bicentenario stamperia pascucci annoI duecento anni della Stamperia Pascucci - L’antica Stamperia Pascucci di Gambettola ha scelto la fiera della Canapa per presentare i festeggiamenti dei 200 anni della storica sede di via Verdi ... msn.com scrive

bicentenario stamperia pascucci annoUn anno di eventi per i due secoli della Stamperia Pascucci - Da sette generazioni e da due secoli la famiglia Pascucci di Gambettola è simbolo di cultura popolare nella romagnola. Si legge su corrierecesenate.it

Cerca Video su questo argomento: Bicentenario Stamperia Pascucci Anno