Biasin rivela | Quel giocatore è stato seguito per mesi da Ausilio mi ricordo chi diceva quella cosa su Chivu

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sull'Inter dopo la vittoria contro al Roma, svelando un retroscena di mercato. L'Inter non si ferma più. Con il successo ottenuto all'Olimpico contro la Roma, i nerazzurri hanno inanellato la sesta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, confermando l'ottimo momento di forma. A commentare la brillante ascesa della squadra meneghina è stato il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto durante la trasmissione Pressing, concentrandosi in particolare sul ruolo del tecnico e sulla qualità della rosa. Riguardo a Cristian Chivu, l'allenatore rumeno, Biasin ha ricordato coloro che, inizialmente, criticavano la scelta della dirigenza, ritenendo l'ex difensore inadatto alla panchina di una grande squadra.

