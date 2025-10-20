Beukema | Io e Lang siamo carichi per i tifosi il Napoli è molto importante qualcosa di fantastico!

Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dal Philips Stadion di Eindhoven alla vigilia del match di Champions League contro il PSV. Che ambiente troverà il Napoli? Stai parlando con Lang di questi avversari? . “Per me e per Noa è sempre bello tornare in Olanda, ovviamente c’è una cultura diversa rispetto all’Italia, soprattutto con i tifosi napoletani che per me sono unici. In Olanda anche abbiamo bravi tifosi, ma è diverso rispetto all’Italia ovviamente. Noa è molto carico per il ritorno qui dove giocava l’anno scorso, quindi siamo carichi e contenti di essere qui oggi”. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Beukema: “Io e Lang siamo carichi, per i tifosi il Napoli è molto importante, qualcosa di fantastico!”

