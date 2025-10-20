Beukema in conferenza | Ecco il mio obiettivo per questa stagione
Il Napoli torna in campo, e lo fa per reagire alla sconfitta contro il Torino e per bissare il successo allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Sporting Lisbona. Di fronte a sé c’è il PSV Eindhoven, squadra campione in carica del campionato olandese e compagine da non sottovalutare. Sulla squadra avversaria e sul calcio in Olanda ha parlato Sam Beukema, difensore del Napoli ma nativo proprio delle terre olandesi. Beukema e il ritorno in Olanda. Per il difensore del Napoli è un ritorno a casa, dopo esser nato in Olanda e aver passato gran parte della sua carriera lì. “Sempre bello tornare in Olanda per me e per Noa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bosz su Beukema: «Lo conosco, ha ‘rubato’ il posto da titolare a mio figlio ai Go Ahead Eagles» L'allenatore del Psv in conferenza: «Lang non è un giocatore molto difensivo, il Napoli lo ha preso come attaccante. https://www.ilnapolista.it/2025/10/boss-su-beu - facebook.com Vai su Facebook
Sam Beukema analizza la sconfitta col Toro ai microfoni di DAZN ? Il difensore olandese si è detto anche più integrato all’interno del gruppo #TorinoNapoli #Beukema #SpazioNapoli - X Vai su X
Beukema in conferenza: "A Napoli tifosi folli, c'è dieci volte in più la passione di Bologna" - Sam Beukema, difensore del Napoli, interverrà dalla sala conferenza del Philips Stadion di Eindhoven alla vigilia del match contro il PSV. Lo riporta tuttonapoli.net
Conferenza di Conte e Beukema alla vigilia di Psg-Napoli (LIVE) - La partita è in programma per domani era alle 21. Riporta ilnapolista.it
Napoli, Beukema: "Bello tornare in Olanda per me e Lang" - Alla vigilia del match di Champions League contro il PSV, il difensore del Napoli Sam Beukema interverrà in conferenza stampa direttamente. Segnala tuttomercatoweb.com