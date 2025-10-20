Berlusconi | nasce la fondazione di Barbara centrali i temi dell' educazione e della cultura

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - È stata costituita la Fondazione Barbara Berlusconi, con sede a Milano. La Fondazione nasce da un principio cardine: la libertà dell'individuo come diritto naturale e inalienabile. Un principio che guida soprattutto due filoni di intervento: educazione e cultura.Sul fronte educativo, la Fondazione riafferma la libertà delle famiglie e dei loro figli a ricevere un'educazione libera, personalizzata coerente con i propri valori e inclinazioni. Su questo principio saranno realizzati convegni, ricerche e i progetti mirati. Un focus centrale sarà, poi, dedicato alla sensibilizzare l' opinione pubblica sull'abuso precoce di smartphone e social media. 🔗 Leggi su Iltempo.it

