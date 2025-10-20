Berlusconi | nasce la fondazione di Barbara centrali i temi dell' educazione e della cultura
Milano, 20 ott. (Adnkronos) - È stata costituita la Fondazione Barbara Berlusconi, con sede a Milano. La Fondazione nasce da un principio cardine: la libertà dell'individuo come diritto naturale e inalienabile. Un principio che guida soprattutto due filoni di intervento: educazione e cultura.Sul fronte educativo, la Fondazione riafferma la libertà delle famiglie e dei loro figli a ricevere un'educazione libera, personalizzata coerente con i propri valori e inclinazioni. Su questo principio saranno realizzati convegni, ricerche e i progetti mirati. Un focus centrale sarà, poi, dedicato alla sensibilizzare l' opinione pubblica sull'abuso precoce di smartphone e social media. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
«Fondazione Barbara Berlusconi»: nasce l’ente di beneficenza della figlia del Cavaliere. Ecco cosa farà - X Vai su X
29 settembre 1936. Nasce a Milano Silvio Berlusconi. Con 29 trofei in 31 anni di presidenza è il presidente più vincente 8 Scudetti 1 Coppa Italia 7 Supercoppe italiane 5 UEFA Champions League 5 Supercoppe UEFA 2 Coppe Interconti - facebook.com Vai su Facebook
Barbara Berlusconi, il rapporto con il padre e il Milan: "Lasciò una mentalità vincente. Lo stadio? Serviva 20 anni fa" - Barbara Berlusconi racconta il padre Silvio: "Il nostro rapporto era fatto di amore e dolcezza ma era anche impegnativo. Si legge su affaritaliani.it
Il ricordo di Barbara Berlusconi a due anni dalla morte di papà Silvio: “Il tuo esempio mi guida” - Barbara Berlusconi ricorda papà Silvio a due anni dalla morte con un post Instagram che racconta un rapporto fatto d’amore e rispetto. Da dilei.it
Barbara Berlusconi: «Vi racconto mio padre Silvio. Lo stadio? Serviva 20 anni fa, fatico a capire gli stop del Comune» - In un’intervista alla «Gazzetta dello Sport» la figlia Barbara ricorda il padre: «È sempre stato un uomo dal grandissimo ... Riporta corriere.it