Bergomi non ha dubbi | L’Inter è tornata squadra! Andava rimotivata c’è una cosa che mi è piaciuta più di tutte con la Roma

Inter News 24 L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, analizza il momento della squadra di Chivu dopo la vittoria contro la Roma. Dagli studi di Sky Sport, l’ex capitano della Beneamata Beppe Bergomi ha analizzato il successo dell’Inter all’Olimpico. Secondo “Lo Zio”, la squadra è tornata a essere un gruppo unito, simboleggiato dall’abbraccio finale tra il tecnico Cristian Chivu e il centrocampista Nicolò Barella. Ha elogiato le nuove alternative in attacco, come Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, che offrono soluzioni diverse. Pur riconoscendo la forza della squadra, simile a quella vista con Simone Inzaghi, Bergomi ha individuato nella linea difensiva più alta la vera novità introdotta da Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bergomi non ha dubbi: «L’Inter è tornata squadra! Andava rimotivata, c’è una cosa che mi è piaciuta più di tutte con la Roma»

