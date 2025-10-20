Beppe Bergomi critica Tudor e la sua Juventus dopo la sconfitta di Como. Le dichiarazioni dell’opinionista ed ex difensore. Una sconfitta che fa male, ma soprattutto un’identità smarrita. La caduta della Juventus a Como ha acceso i riflettori sulla crisi profonda della squadra di Igor Tudor, e l’analisi di Beppe Bergomi, dagli studi di Sky Calcio Club, è stata impietosa. L’ex capitano dell’Inter ha messo a nudo le difficoltà dei bianconeri nel trovare una direzione tattica chiara, un problema che, a suo dire, li distingue nettamente dalle rivali. Bergomi ha sottolineato come, a differenza di Milan, Inter e Napoli, la Juve attuale sia una squadra indecifrabile, priva di un’identità di gioco riconoscibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bergomi critica Tudor: «Juve unica squadra di vertice che non è riconoscibile. Per Yildiz è difficile incidere per questo motivo»