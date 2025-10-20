Bergamo aperte le candidature per le Civiche benemerenze
IL RICONOSCIMENTO. Saranno conferite solennemente dalla sindaca in una seduta straordinaria del Consiglio comunale, il 16 dicembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Bergamo, benemerenze civiche: gli angeli del fango e tutti i premiati al Teatro sociale - I volontari, centinaia di persone, che dalla mattina del 9 settembre si sono mobilitati per aiutare i residenti della città che ... Riporta ilgiorno.it