Beppe Severgnini presenta il suo libro Socrate Agata e il futuro L’arte di invecchiare con filosofia

il 22 novembre 2025. Incontro con l'autore. Modera Luca Mantovani. Editorialista del Corriere della Sera, ha creato il forum “Italians” e diretto il settimanale “7”. Opinion writer per il New. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altre letture consigliate

Chi pagherà per Gaza? «Radio Italians», Beppe Severgnini risponde ai vostri vocali - X Vai su X

Beppe Severgnini: "Troppi studenti sono digiuni di geografia e ignoranti in storia" - facebook.com Vai su Facebook

Beppe Severgnini presenta il suo libro "Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia" - Editorialista del Corriere della Sera, ha creato il forum “Italians” e diretto il settimanale “7”. Come scrive veronasera.it

Beppe Severgnini al Ponchielli: - Il primo appuntamento con ponchielliLIFE è fissato per martedì 21 ottobre (ore 20. cremonaoggi.it scrive

Milano, Beppe Severgnini al Carcano: riflessioni sull’età al ritmo del White Socks Quintett: «L'ironia è l’antiruggine dell’anima, a 70 anni è indispensabile!» - «L’arte di invecchiare con filosofia» lunedì al Carcano (ore 20. Riporta milano.corriere.it