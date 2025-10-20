Benevento il collettivo Flysch Fact ricorda l’alluvione del 2015 con Stamm’ tutt’alluvionat!
Comunicato Stampa Evento il 22 ottobre al Funambolo Caffè Letterario tra scienza, memoria e performance artistiche Il collettivo Flysch Fact, con il patrocinio dell’Università degli Studi del Sannio, organizza l’iniziativa “Stamm’ tutt’alluvionat!”, un evento dedicato al ricordo dell’alluvione del 2015, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Scopri altri approfondimenti
Rilevante coinvolgimento collettivo e notevole successo di pubblico per l’evento speciale “Lo Sport che vogliamo”, svoltosi nell’ambito dell’VIII Giornata Nazionale tematica, organizzata dalla Us Acli presso l’Istituto Paritario De La Salle di Benevento. La manif - facebook.com Vai su Facebook
Benevento, il collettivo Flysch Fact ricorda l’alluvione del 2015 con “Stamm’ tutt’alluvionat!” - Benevento ricorda l’alluvione del 2015 con l’evento “Stamm’ tutt’alluvionat! Lo riporta fremondoweb.com