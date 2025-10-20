Benevento il collettivo Flysch Fact ricorda l’alluvione del 2015 con Stamm’ tutt’alluvionat!

Comunicato Stampa Evento il 22 ottobre al Funambolo Caffè Letterario tra scienza, memoria e performance artistiche Il collettivo Flysch Fact, con il patrocinio dell’Università degli Studi del Sannio, organizza l’iniziativa “Stammtuttalluvionat!”, un evento dedicato al ricordo dell’alluvione del 2015, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

