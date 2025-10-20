Benetton Unhate Foundation | Chi fa impresa ha responsabilità di pensare al futuro e ai giovani – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2025 "Noi di Edizione Mundys crediamo che chi fa impresa abbia una responsabilità che va oltre il proprio mestiere. Viviamo in un mondo in cui tutto è interconnesso e in continua evoluzione: per questo dobbiamo pensare alle nostre aziende e ai nostri modelli di business con la consapevolezza che il cambiamento è parte integrante del nostro lavoro. E' sembrato quindi naturale dare vita a una fondazione che si occupa di temi che riguardano in particolare i giovani. Si possono dire molte cose sui giovani, ma una è certa: rappresentano il nostro futuro per definizione. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Benetton (Unhate Foundation): «Chi fa impresa ha la responsabilità di pensare ai giovani». Il progetto con la Fondazione Policlinico Gemelli VIDEO - «Noi di Edizione Mundys crediamo che chi fa impresa abbia una responsabilità che va oltre il proprio mestiere. Da msn.com
Benetton (Unhate Foundation): "Chi fa impresa ha responsabilità di pensare al futuro e ai giovani" - jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2025"Noi di ... Riporta affaritaliani.it
Salute, nasce Art4Mind con Unhate Foundation e Fond. Policlinico Gemelli, uso arte come terapia - È stato firmato un Accordo di Collaborazione con cui Unhate Foundation - Lo riporta notizie.tiscali.it