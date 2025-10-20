Bena del GF ammette di frequentare donne anziane in cambio di regali | Una aveva 72 anni mi regalava integratori
Omar Benabdallah, concorrente del Grande Fratello, ha ammesso davanti ai suoi coinquilini di frequentare donne più anziane in cambio di regali. Una, in particolare, avrebbe avuto 72 anni. Bena, invece, ne ha 27. 🔗 Leggi su Fanpage.it
