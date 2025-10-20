Ci ha provato fino all’ultimo, la Robur. E la perseveranza l’ha premiata. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, soprattutto per le dimensioni ridotte del campo – commenta il tecnico bianconero, Tommaso Bellazzini –. Va quindi sottolineato il livello di prestazione che i ragazzi hanno proposto, in un campo, appunto, piccolo, contro un’avversaria, che voleva coprire lo spazio e ripartire. Non banale né semplice, riuscire, per 80-85 minuti, a parte due-tre situazioni in cui abbiamo perso un po’ il filo, tenere in mano il pallino del gioco. Una cosa per me straordinaria. Fino al 90’ ci è mancato l’ultimo atto, nell’ultima scelta, nell’ultima zampata dentro l’area, non siamo stati brillanti, efficaci, bravi, poi è arrivato il gol, fortunato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bellazzini si gode un successo pesante: "Più forti delle tante difficoltà"