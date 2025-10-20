Belgio la visita del presidente Mattarella

Il presidente Mattarella in Belgio per un incontro con i reali e una visita al Parlamento. Domani sarà a Marcinelle. Servizio di Maria Cristina Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Belgio, la visita del presidente Mattarella

Visita di Stato nel Regno del Belgio , il Presidente Mattarella depone una corona al Monumento della Tomba del Milite Ignoto a Bruxelles - X Vai su X

Radio-Hitalia. . RadioHitalia segue la visita di Stato in Belgio del Presidente della Repubblica Italiana Sua Eccellenza Sergio Mattarella …Benvenuto Presidente !!#radiohitalia - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella a Bruxelles per una visita di Stato in Belgio - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Bruxelles il 20 ottobre per una visita di Stato in Belgio, su invito dei reali, che durerà fino al 22 ottobre. Segnala tg24.sky.it

Mattarella in Belgio: "Intollerabili atti per indebolire sovranità Ue" - Durante la cena che ha concluso il suo primo giorno di visita, il presidente della Repubblica ha ricordato l’amicizia tra Roma e Bruxelles e la loro comune responsabilità nel difendere l’Unione Europe ... Si legge su tg24.sky.it

Mattarella in Belgio: 'Intollerabili gli atti per indebolire la sovranità dell'Ue' - Sono intollerabili narrative e atti che vorrebbero indebolire la sovranità e la libertà del popolo europeo e degli altri popoli". Riporta ansa.it