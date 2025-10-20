Belen velenosissima contro Stefano De Martino | ecco la frecciatina all’ex marito
Durante una recente intervista, Belén Rodriguez si lascia andare a un commento pungente che sembra diretto all’ex marito Stefano De Martino. Ecco cosa ha detto la showgirl argentina, e perché il riferimento non è passato inosservato. Leggi anche: Guerra tra Belen e Ignazio Moser, tremendo litigio dopo il parto di Cecilia Rodriguez: ecco il motivo Belén Rodriguez è tornata a far parlare di sé, e stavolta non per una nuova love story o un progetto televisivo, ma per una battuta dal sapore velenoso che ha riacceso i riflettori sulla sua relazione più discussa. Ospite del programma di Valentina Persia «Sinceramente Persia – One Milf Show» sul Nove, la showgirl argentina si è lasciata andare a un commento ironico, ma pungente, che molti hanno interpretato come una frecciatina al suo ex marito, Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Donnapop.it
