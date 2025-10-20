Beautiful svolta USA | Steffy torna a casa e l’ombra di Luna riapre la frattura con Finn

C’è un rientro che cambia l’aria a Los Angeles: Steffy Forrester riappare a casa con i figli e sorprende Finn. Un abbraccio atteso, certo, ma subito appesantito da una notizia che lui non può più tenere solo per sé: Luna è viva ed è sotto custodia. Il momento familiare diventa una resa dei conti emotiva, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

