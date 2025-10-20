Beautiful svolta USA | Steffy torna a casa e l’ombra di Luna riapre la frattura con Finn
C’è un rientro che cambia l’aria a Los Angeles: Steffy Forrester riappare a casa con i figli e sorprende Finn. Un abbraccio atteso, certo, ma subito appesantito da una notizia che lui non può più tenere solo per sé: Luna è viva ed è sotto custodia. Il momento familiare diventa una resa dei conti emotiva, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
ÈTv Marche. . #etg #news Conviviale da grandi nomi quella che si è svolta a #Macerata per il #Panathlon: nel bel mezzo della 15° edizione di Overtime, il Teatro della Filarmonica ha ospitato tanti protagonisti del Festival... By Roberto Properzi - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a Beautiful: Steffy uccide Sheila, Finn distrutto dal dolore. Le anticipazioni - Una tempesta, una notte di paura e un gesto estremo cambiano per sempre le sorti dei Forrester: Steffy uccide Sheila per legittima difesa? Lo riporta msn.com
Beautiful, dramma annunciato: è scontro tra Steffy e Sheila, spoiler fine maggio - La settimana dal 12 al 18 maggio 2025 si preannuncia ricca di colpi di scena per i fan di “Beautiful”, la celebre soap opera americana che continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano su ... Si legge su blitzquotidiano.it
Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood rivela il sesso del suo quinto figlio ed è pronta a far tornare la sua Steffy! - L'attrice riappare sui social dopo mesi di silenzio, rivela il sesso del suo quinto figlio e si prepara ... msn.com scrive