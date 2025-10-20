Beautiful svolta USA | Katie mette all’angolo Luna e annuncia che crescerà lei il bambino

Nelle puntate americane di metà ottobre, la scena al ranch degli Spencer si è gelata in pochi secondi: Bridget Forrester ha comunicato l’esito del test di paternità e il nome è caduto su Will Spencer. Lo shock ha attraversato la stanza, ma è stato Katie a rompere il silenzio con una frase che non lascia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

