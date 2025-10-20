Nuovo appuntamento oggi – lunedì 20 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna in ospedale, Finn esprime a Hope la sua forte preoccupazione per Steffy, essendoci una tempesta e un blackout che ha lasciato la casa al buio. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 20 ottobre 2025 | Video Mediaset