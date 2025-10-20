Beautiful anticipazioni dal 27 ottobre all’1 novembre 2025

In una notte di tempesta, Sheila entra in casa Forrester con fare minaccioso e Steffy, convinta di essere in pericolo, la colpisce con un coltello: Sheila muore. La notizia scuote tutti: Finn è devastato e diviso tra il lutto per la madre biologica e il dovere di sostenere la moglie; alla Forrester si ribadisce la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

