Beautiful Anticipazioni Dal 27 Ottobre Al 02 Novembre 2025 | Brooke Non Si Fida Di Thomas!

Beautiful Anticipazioni Dal 27 Ottobre Al 02 Novembre 2025: Settimana intensa a Beautiful: Thomas sorprende Hope con una proposta inaspettata, ma il suo sogno d’amore rischia di infrangersi. Brooke comincia a fidarsi, mentre Steffy e Liam temono nuove ossessioni. Intanto, Poppy e Luna affrontano un segreto destinato a cambiare tutto. Beautiful Anticipazioni Dal 27 Ottobre Al 02 Novembre 2025: Alla Forrester Thomas propone a Hope di sposarlo dopo una cena romantica, ma lei, pur amandolo, rifiuta spiegando di non essere pronta. Ridge sostiene il figlio mentre Brooke, pur dubbiosa, inizia a credere nella loro relazione. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Dal 27 Ottobre Al 02 Novembre 2025: Brooke Non Si Fida Di Thomas!

