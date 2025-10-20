Beautiful Anticipazioni Americane | Sheila pronta a seminare di nuovo il terrore nel suo mirino c' è Taylor!
Nelle puntate americane di Beautiful Sheila, che per diverso tempo è stata quieta, sta per tornare a seminare il terrore a Los Angeles. Tutta colpa della sua crisi coniugale con Deacon e dall'intromissione di Taylor, che lei ha cominciato a vedere come una possibile nuova rivale. Ecco cosa sta succedendo nella Soap. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
