Beatrice Antolini in concerto il 26 ottobre al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia per ‘Il Rumore del Lutto’
Beatrice Antolini (c) Michele Piazza REGGIO EMILIA – La diciannovesima edizione de ‘Il Rumore del Lutto’, la prima e più importante rassegna di cultura in Death Education in Italia arriva a Reggio Emilia con una delle sue speciali Experience. Domenica 26 ottobre alle ore 21 il palcoscenico del Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia ospita Beatrice Antolini, una delle voci più originali e visionarie della scena musicale italiana, in un live intenso e coinvolgente, un viaggio sonoro ricco di emozioni e riflessioni che alterna momenti di introspezione ed esplosioni di energia. Qui i biglietti: https:www. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
