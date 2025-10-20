Bce Schnabel | in Europa banche troppo influenti su Unione mercati

Roma, 20 ott. (askanews) – Isabel Schnabel, componente del Comitato esecutivo della Bce punta il dito contro quella che sostiene essere una “eccessiva capacità di influenza delle banche in Europa” sulla decisioni riguardo all’Unione dei mercati dei capitali. E, più indirettamente, contro il numero eccessivo di imprese troppo piccole, su cui peraltro ha preso come esempio, anche se non in termini negativi, il caso italiano e di Milano in particolare. Sui progressi rilento del progetto per l’Unione dei mercati, “do una spiegazione che è che tutto quello che succede sui mercati finanziari in Europa è molto spinto dalle banche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondisci con queste news

Bce, Schnabel: in Europa banche troppo influenti su Unione mercati - (askanews) – Isabel Schnabel, componente del Comitato esecutivo della Bce punta il dito contro quella che sostiene essere una “eccessiva capacità di influenza delle banche in Europa” sul ... Come scrive msn.com

Le banche europee non riescono a unirsi: ecco il peso del no italiano al Mes - Dopo il pressing della Commissione arriva l’allarme dell’Srm, l’autorità che salva le banche in dissesto: “Ci serve per evitare choc al sistema” ... Si legge su repubblica.it

Bce: Schnabel, no momento deregulation, regole non danneggiano banche Ue - 'Il messaggio ai governi e ai regolatori e' chiaro: non e' il momento della deregulation'. ilsole24ore.com scrive