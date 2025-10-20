Bayern Monaco-Club Brugge Champions League 22-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Pioggia di gol all’Allianz Arena

Un Bayern Monaco sempre più padrone del suo campionato torna ad interessarsi nuovamente della Champions League affrontando nella terza giornata della fase a gironi i belgi del Club Brugge. Kompany è riuscito a riprendere subito il dominio in patria e per il momento la squadra ha collezionato tutte vittorie nelle gare ufficiali sinora disputate; una striscia che ricorda tanto quella della . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bayern Monaco-Club Brugge (Champions League, 22-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pioggia di gol all’Allianz Arena

